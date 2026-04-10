Що відомо про відновлення судноплавства з Близького Сходу через Ормуз?

Відновлення судноплавства має відбутися в рамках домовленостей США та Ірану, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, ще в середу країни оголосили про припинення війни. Також дещо згодом мав би відкритися Ормуз, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Жодних ознак, що Тегеран дійсно скасував блокаду цієї протоки, поки немає.

Провідний світовий експортер Saudi Aramco звернувся до своїх клієнтів з проханням подати заявки на завантаження вантажів з портів Янбу та Рас-Танура у травні. Це буде залежати від відновлення експорту зі східного порту Рас-Танура, що вимагає від суден транзиту через Ормузьку протоку, сказав один з них,

– вказує видання.

Зауважимо, у березні компанія Aramco вказала покупцям, що зможе вивозити нафту. Проте це відбуватиметься у квітні з порту Янбу.

До того ж після оголошення про припинення вогню стало відомо про те, що азійські НПЗ шукають танкери. Завдяки цим суднам відбуватиметься транспортування сирої нафти з Перської затоки.

