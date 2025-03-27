Що відбувається з доларом США

У четвер, 27 березня, долар США повернувся до знеціннення. Днем раніше валюта подорожчала до пікового рівня за три тижні, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На сьогодні на динаміку долара США впливає два фактори, вплив яких оцінюють інвестори:

Рішення Дональда Трампа запровадити тарифи на рівні 25% на імпорт авто до США;

Останні дані про економіку США, як-от ділова активність в країні та настрої споживачів.

Нагадаємо, що долар США суттєво впав в ціні в Росії. З початку року долар США подешевшав на понад 26%, а також оновив кілька антиректордів.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

На цю мить Індекс долара США торгується на рівні 104,40. Цей показник впав на 0,14%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 104,24 до 104,65. З січня 2025 року американська впала впала в ціні на 3,77%. Ба більше, долар у 2025 році зафіксував найслабший початок року з 2008 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: