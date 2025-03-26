Курс долара до рубля

Курс долара США в Росії демонструє від'ємну динаміку станом на 26 березня. Долар трохи відійшов від мінімуму за рік на рівні – 81,74 рубля, який зафіксували на минулому тижні, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Курс долара торгується на рівні 83,92 рубля. Крім того, у лютому 2025 році російський рубль досягнув максимуму з червня 2023 року – 81,7 рубля за долар, пише Trading Ecionomics.

Є декілька причин, чому російський рубль зміцнює позиції на ринку:

США проводить переговори про припинення війни в Україні. Зокрема, під час переговорів в Саудівській Аравії обговорювали припинення атак в Чорному морі та на енергетичну інфраструктуру.

Додамо, що попри заяви росіян, що перемир'я щодо ударів по об'єктах енергетики діє нібито з 18 березня, вони, щонайменше, 8 разів атакували інфраструктуру в Україні.

США також говорять про ймовірне зняття деяких санкцій з Росії. Йдеться про обмеження для російського з експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

Що буде з курсом долара у 2025 році Прогнозують, що до кінця першого кварталу курс долара в Росії буде коливатися на рівні 84,81 рубля, пише Trading Economics. Водночас у річному розрахунку долара може зміцнити позиції щодо рубля, зрісши до 85,85 рубля.

За сьогодні долар впав в ціні на 0,83%. Ба більше, з початку 2025 року американська валюта просіла в ціні на понад 26%. У розрахунку за 12 місяців долар США втратив в ціні майже 10%.