Що відбувається з доларом США

У п'ятницю, 14 березня, долар США зростає в ціні третю сесію поспіль. Проте з початку року валюта суттєво обвалилася. Про це пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Одна з головних причин сьогоднішнього зростання долара – це ескалація світової торговельної напруги, яка тиснула на євро та інші валюти. Нагадаємо, що Трамп пригрозив 200% митами на вина та інші алкогольні напої у відповідь на 50% тарифи блоку на американське віскі та інші товари.

Він також підтвердив свою позицію щодо запровадження взаємних тарифів проти глобальних торговельних партнерів, які мають набути чинності 2 квітня. Нагадаємо, що лише один день мит на товари з Мексики, Канади та Китаю, фондовий ринок США втратив 3,6 трильйона доларів.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Спершу Індекс долара США зріс до 104, але на цю мить торгується на рівні 103,77, інформує MarketWatch. При цьому за попередній тиждень долар США впав ціні на 3,5%. З початку 2025 року долар просів в ціні на 4,35%. Тоді як, за даними Bloomberg, долар подешевшав більш ніж на 3% у 2025 році, що є найгіршим показником із початку року з 2008 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: