В Україні закрився ще один банк
НБУ відкливав ліцензію в банку "Портал". Регулятор також виключив відомості про кредитора з державного реєстру банків. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Повідомляють, що банк добровільно пішов з ринку. Зокрема, відомо, що 16 вересня 2024 року акціонер банку ухвалив рішення про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи. Проте установа припинила свою банківську діяльність 20 лютого 2025 року.
Цікаво! У Нацбанку заявили, що першими державними банками, які можуть виставити на продаж, є "Укргазбанк" та "Сенс Банк". Нагадаємо, що "Сенс Банк" держава Україна націоналізувала в 2023 році. Раніше кредитор належав росіянам, проти яких РНБО ввела санкції.
Додамо, що банк "Портал" – це 10 банк в Україні, який вирішив припинити діяльність за власною ініціативою. Схожу процедуру пройшли ще такі банки:
"Вернум Банк";
- "БМ Банк";
- "ДіВі Банк";
- КБ "Фінансовий партнер";
- "Апекс-Банк";
- "Промислово-фінансовий банк";
- "Кредит Оптима Банк";
- "Розрахунковий центр";
- "Альпарі Банк".
Нагадаємо, що два банки в Україні закривають низку відділень. Йдеться про ПУМБ і "Укрексімбанк". Для прикладу, ПУМБ закриває свою філію в Краматорську, що на Донеччині.