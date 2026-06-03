Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 3 червня торгувався по 44,33 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 3 копійки проти 2 червня. Офіційний курс євро становив 51,66 гривні, отже його ціна також зросла на 7 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 4 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,34 гривні (+1 копійка) – новий історичний максимум;

євро – 51,52 гривні (-14 копійок).

Цікаво! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 3 червня – 44,33 гривні за курсом Нацбанку.

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Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 3 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,07 гривні , а продаж – по 44,55 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля та продаж у середньому були по 44,25 гривні ;

; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,06 гривні, а продаж – по 44,26 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 3 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,95 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,65 гривні , а продаж – по 51,79 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,66 гривні, а продаж – по 51,87 гривні.

Що тисне на гривню на початку літа

У коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що зовнішні ризики й досі тиснуть на валютний ринок в Україні.

Насамперед йдеться про ситуацію на Близькому Сході, через яку зберігається невизначеність щодо цін на пальне. Подальший розвиток подій у регіоні важко прогнозувати, а за оптимістичним сценарієм бензин і дизель принаймні не дорожчатимуть.

Не варто забувати й про війну в Україні та стан енергосистеми. Масовані атаки, а також повідомлення про можливе загострення на фронті можуть підштовхувати частину громадян до купівлі іноземної валюти як способу вберегти свої заощадження.