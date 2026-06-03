Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 3 июня торговался по 44,33 гривны, то есть цена американской валюты увеличилась на 3 копейки против 2 июня. Официальный курс евро составлял 51,66 гривны, следовательно его цена также выросла на 7 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 4 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,34 гривны (+1 копейка) – новый исторический максимум;

евро – 51,52 гривны (-14 копеек).

Интересно! Предыдущий рекорд цены в Украине американская валюта установила 3 июня – 44,33 гривны по курсу Нацбанка.

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Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на обед 3 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,07 гривны , а продажа – по 44,55 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка и продажа в среднем были по 44,25 гривны ;

; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 44,06 гривны, а продажа – по 44,26 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на обед 3 июня был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,95 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,65 гривны , а продажа – по 51,79 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,66 гривны, а продажа – по 51,87 гривны.

Что давит на гривну в начале лета

У комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что внешние риски до сих пор давят на валютный рынок в Украине.

Прежде всего речь идет о ситуации на Ближнем Востоке, из-за которой сохраняется неопределенность относительно цен на топливо. Дальнейшее развитие событий в регионе трудно прогнозировать, а по оптимистическому сценарию бензин и дизель по крайней мере не будут дорожать.

Не стоит забывать и о войне в Украине и состоянии энергосистемы. Массированные атаки, а также сообщения о возможном обострении на фронте могут подталкивать часть граждан к покупке иностранной валюты как способу уберечь свои сбережения.