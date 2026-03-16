Який курс валют у банках?

Станом на ранок 16 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,90 гривні (-7 копійок), а продаж по 44,43 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,40 гривні (без змін), а продаж – по 44,46 гривні (+5 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,82 гривні (-22 копійки), а продають – по 44,57 гривні (+14 копійок).

Яким буде курс цього тижня?

Ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що в другій половині березня ситуація на валютному ринку навряд суттєво зміниться.

Курс долара в Україні продовжить коливатися, однак про серйозні потрясіння чи різкі стрибки не йдеться.

Річ у тім, що курсові межі вже навряд провокуватимуть надмірну активність покупців. Ринок поволі адаптується до нових орієнтирів: близько 43 – 44 гривень за долар і 50 – 51 гривні за євро.