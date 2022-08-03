Індекс долара США продовжує демонструвати позитивну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 2 серпня, Індекс долара становить 106,76, за даними порталу Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник пішов вгору на 0,49%. Початкова позиція Індексу долара була 106,43. Мінімальні та максимальна позиції долара щодо кошика з 6 валют:

максимально Індекс долара підіймався до 109,29 у середині липня 2022 року;

у середині липня 2022 року; тоді як найнижче цей показник опускався до 91,78, згідно з CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Фактор центробанку США

На позиції Індексу долара неабияк вплинула одна з останніх пресконференцій очільника Федерального Резерву США Джерома Пауелла, під час якої він розповідав про підняття базової ставки та стримування інфляції. Тоді Індекс втратив 0,6% за ніч, опустившись до 106,1. На той момент це був мінімальний показник за 3 тижні.

Серпень Індекс долара США почав з оновлення мінімального показника на ринку за місяць. Загалом це було продиктоване діями трейдерів, які вирішили скоротити свої довгі позиції в американській валюті. Інвестори все більше підтримують позицію, що агресивна монетарна політика американського центробанку наближує економіку до рецесії, повідомляє Reuters.

Що відбувається з доларом

З початку 2022 року на валютному ринку зафіксували дуже потужну динаміку долара США. Для прикладу, Індекс долара навіть злетів до свого максимального значення. Водночас така динаміка американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку.

Адже долар – це важлива валюта для світової торгівлі. Тож результатами такої динаміки можуть бути наступні моменти:

додатковий удар для глобальної економіки, яка ще не встигла відновитися після пандемії коронавірусу,

скорочення інвестицій,

погіршення фінансових умов,

ускладнення процесу виконання державами своїх фінансових зобов'язань.

Крім того, варто враховувати, що американський долар все ще зберігає за собою статус головної резервної валюти світу. Однак тут теж зафіксували певні зміни. Зокрема, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який потрапив до топ 3 ключових резервних валют у світі.

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