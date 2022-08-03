Индекс доллара США продолжает демонстрировать положительную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 2 августа, индекс доллара составляет 106,76, по данным портала Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель пошел вверх на 0,49%. Начальная позиция индекса доллара была 106,43. Минимальные и максимальные позиции доллара по отношению к корзине из 6 валют:

максимально индекс доллара поднимался до 109,29 в середине июля 2022 года;

в середине июля 2022 года; тогда как самый низкий этот показатель опускался до 91,78, согласно CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Фактор центробанка США

На позиции Индекса доллара оказала большое влияние одна из последних пресс-конференций главы Федерального Резерва США Джерома Пауэлла, во время которой он рассказывал о поднятии базовой ставки и сдерживании инфляции. Тогда индекс потерял 0,6% за ночь, опустившись до 106,1. В тот момент это был минимальный показатель за 3 недели.

Август Индекс доллара США начал с обновления минимального показателя на рынке за месяц. В общем, это было продиктовано действиями трейдеров, решивших сократить свои длинные позиции в американской валюте. Инвесторы все больше поддерживают позицию, что агрессивная монетарная политика американского центробанка приближает экономику к рецессии, сообщает Reuters.

Что происходит с долларом

С начала 2022 года на валютном рынке зафиксировали очень мощную динамику доллара США. Например, Индекс доллара даже взлетел к своему максимальному значению. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику.

Ведь доллар – это важная валюта для мировой торговли. Так что результатами такой динамики могут быть следующие моменты:

дополнительный удар для глобальной экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,

сокращение инвестиций,

ухудшение финансовых условий,

усложнение процесса выполнения государствами своих финансовых обязательств.

Кроме того, следует учитывать, что американский доллар все еще сохраняет за собой статус главной резервной валюты мира. Однако здесь тоже зафиксировали некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который попал в топ 3 ключевых резервных валют в мире.

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