Долар зміцнюється через події на Близькому Сході: в НБУ пояснили, чи чекати різких стрибків

Через загострення ситуації на Близькому Сході ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель на початку торгів зранку 9 березня, що посилює коливання на світових фінансових ринках. Це, своєю чергою, підштовхує долар США до зміцнення щодо інших світових валют. Результати цього спостерігаються і на валютному ринку в Україні.

Як долар США зміцнився щодо інших світових валют через ріст нафти?

У понеділок, 9 березня, індекс долара зміцнився до понад 99, зазначається на TradingEconomics. Це найвищий рівень за понад 3 місяці.

Читайте також Акції летять вниз: усе через конфлікт з Іраном

Важливо! Індекс долара (DXY) – це показник, що відображає вартість долара США щодо інших світових валют. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінг, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Таке зростання індексу долара відбулося через вартість нафти, яка вже перевищує 100 доларів за барель через невизначеність щодо конфлікту на Близькому Сході, який, своєю чергою, може призвести до перебоїв у світовому постачанні енергоносіїв.

Наприклад євро продовжує падати щодо долара до 1,156 долара, станом на 9 березня. Це поки найнижчий рівень за понад 3 місяці.

Це ж стосується і фунту стерлінга, який впав до тримісячного мінімуму – до 1,33 долара на 9 березня. Для порівняння: 27 лютого фунт стерлінг становив 1,34 долара.

А от єна знецінилася до понад 158,5 долара, досягнувши шеститижневого мінімуму.

Чи очікувати різких стрибків курсу долара в Україні?

На запит 24 Каналу в НБУ пояснюють, що минулого тижня на котирування та очікування ринку впливали як зовнішні, так і внутрішні ситуативні чинники.

Варто пам'ятати, що коли баланс між попитом та пропозицією погіршується – гривня слабшає, коли поліпшується – зміцнюється,

– додає регулятор.

По-перше, активізація бойових дій на Близькому Сході посилила волатильність на світових товарних та фінансових ринках.

По-друге, на початку тижня та місяця традиційно зростає чистий попит на валюту. Це пов'язано з тим, що банки купують валюту для покриття операцій з картками та з готівкою після вихідних, а також з оновленням лімітів на онлайн купівлю валюти населенням та перерахування дивідендів бізнесом.

І коли ці чинники поступово зникають, то ситуація на ринку покращується, а разом із нею змінюється й курсова динаміка.

Річ у тім, що пріоритетом для регулятора залишається підтримка стабільності валютного ринку. І тут йдеться не про фіксацію курсу, а про помірні двосторонні коливання в обидва боки, які не створюють ризиків.

Національний банк уважно стежить за ситуацією і згладжуватиме надмірні курсові коливання. Для цього є достатній обсяг міжнародних резервів та потужна міжнародна підтримка,

– підсумовують в НБУ.

Як реагував курс долара в Україні на події на Близькому Сході?

Перед операцією США та Ізраїлю щодо Ірану, 27 лютого, офіційний курс долара в Україні був встановлений на рівні 43,20 гривні. Станом на 2 березня, вже після серії бомбардувань з обох сторін, ціна валюти була встановлена на рівні навіть нижче, аніж 27 лютого – тобто 43 гривні.

Ціна валюти почала різко рости вже з 3 березня, коли за добу НБУ додав до вартості 23 копійки й встановив курс на рівні 43,23 гривні.

На 4 березня ціна продовжила свій рекордний ріст – спочатку до 43,45 гривні, на 5 березня – до 43,71 гривні. А станом на 6 березня сягнула 43,80 гривні, що є поки найбільшою ціною за всю незалежність України.

Ситуація на Близькому Сході, станом на 9 березня, досі залишається непередбачуваною, а відтак, офіційний курс долара хоч і трішки опустився, втім залишається доволі близьким до позначки в 44 гривні – 43,72 гривні.

Цікаво, що у коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував, що цілком ймовірно, що на фоні загострення геополітичної ситуації, офіційний курс долара в Україні може сягнути 44 гривень.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Не очікую, що офіційний курс євро в Україні на цьому тлі опуститься нижче, аніж 50 гривень. Адже для цього потрібно, щоб європейська валюта на світовому ринку обвалилася. А от позначка в 44 гривні для курсу долара цілком можлива.

Яка вартість готівкового долара в Україні?