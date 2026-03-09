Доллар укрепляется из-за событий на Ближнем Востоке: в НБУ объяснили, ждать ли резких скачков

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть превысили 100 долларов за баррель в начале торгов утром 9 марта, что усугубляет колебания на мировых финансовых рынках. Это, в свою очередь, подталкивает доллар США к укреплению по отношению к другим мировым валютам. Результаты этого наблюдаются и на валютном рынке Украины.

Как доллар США укрепился относительно других мировых валют из-за роста нефти?

В понедельник, 9 марта, индекс доллара укрепился до более 99, отмечается на TradingEconomics. Это самый высокий уровень за более чем 3 месяца.

Читайте также Акции летят вниз: все из-за конфликта с Ираном

Важно! Индекс доллара (DXY) – это показатель, отражающий стоимость доллара США относительно других мировых валют. Речь идет о евро, иене, фунте стерлинге, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Такой рост индекса доллара произошел из-за стоимости нефти, которая уже превышает 100 долларов за баррель из-за неопределенности относительно конфликта на Ближнем Востоке, который, в свою очередь, может привести к перебоям в мировом снабжении энергоносителей.

Например, евро продолжает падать относительно доллара до 1,156 доллара, по состоянию на 9 марта. Это пока самый низкий уровень за более чем 3 месяца.

Это же касается и фунта стерлинга, который упал до трехмесячного минимума – до 1,33 доллара на 9 марта. Для сравнения: 27 февраля фунт стерлинг составлял 1,34 доллара.

А вот иена обесценилась до более 158,5 доллара, достигнув шестинедельного минимума.

Ожидать ли резких скачков курса доллара в Украине?

На запрос 24 Канала в НБУ объясняют, что на прошлой неделе на котировки и ожидания рынка влияли как внешние, так и внутренние ситуативные факторы.

Следует помнить, что когда баланс между спросом и предложением ухудшается – гривна слабеет, когда улучшается – укрепляется,

– добавляет регулятор.

Во-первых, активизация боевых действий на Ближнем Востоке усилила волатильность на мировых товарных и финансовых рынках.

Во-вторых, в начале недели и месяца традиционно растет чистый спрос на валюту. Это связано с тем, что банки покупают валюту для покрытия операций с карточками и с наличными после выходных, а также с обновлением лимитов на онлайн покупку валюты населением и перечисления дивидендов бизнесом.

И когда эти факторы постепенно исчезают, то ситуация на рынке улучшается, а вместе с ней меняется и курсовая динамика.

Дело в том, что приоритетом для регулятора остается поддержка стабильности валютного рынка. И здесь речь идет не о фиксации курса, а об умеренных двусторонних колебаниях в обе стороны, которые не создают рисков.

Национальный банк внимательно следит за ситуацией и будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Для этого есть достаточный объем международных резервов и мощная международная поддержка,

– заключают в НБУ.

Как реагировал курс доллара в Украине на события на Ближнем Востоке?

Перед операцией США и Израиля по Ирану, 27 февраля, официальный курс доллара в Украине был установлен на уровне 43,20 гривны. По состоянию на 2 марта, уже после серии бомбардировок с обеих сторон, цена валюты была установлена на уровне даже ниже, чем 27 февраля – то есть 43 гривны.

Цена валюты начала резко расти уже с 3 марта, когда за сутки НБУ добавил к стоимости 23 копейки и установил курс на уровне 43,23 гривны.

На 4 марта цена продолжила свой рекордный рост – сначала до 43,45 гривны, на 5 марта – до 43,71 гривны. А по состоянию на 6 марта достигла 43,80 гривны, что является пока самой большой ценой за всю независимость Украины.

Ситуация на Ближнем Востоке, по состоянию на 9 марта, до сих пор остается непредсказуемой, а затем, официальный курс доллара хоть и немного опустился, впрочем, остается довольно близким к отметке в 44 гривны – 43,72 гривны.

Интересно, что в комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал, что вполне вероятно, что на фоне обострения геополитической ситуации, официальный курс доллара в Украине может достичь 44 гривен.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Не ожидаю, что официальный курс евро в Украине на этом фоне опустится ниже, чем 50 гривен. Ведь для этого нужно, чтобы европейская валюта на мировом рынке обвалилась. А вот отметка в 44 гривны для курса доллара вполне возможна.

Какова стоимость наличного доллара в Украине?