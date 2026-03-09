Що відбувається з ціною акцій зараз?

Державна індійська нафтова компанія (IOC.NS) відчула падіння у розмірі 4,6%, повідомляє Reuters.

Інші акції знизились так:

Hindustan Petroleum – на 4,9%;

Bharat Petroleum – на 5,4% (якщо падіння триватиме, то для цих акцій, воно стане найстрімкішим з червня 2024 року).

Розгром потягнув за собою індекс нафтогазової галузі Nifty, він знизився на 2,7% та індекс енергетики – на 2,1% нижче, тоді як бенчмарк Nifty 50 – знизився на 2,8%,

– вказує видання.

Зауважимо, індекс нафти та газу впав на 6,6%. Це сталося після американо-ізраїльського удару по Ірану, який було здійснено ще минулого тижня.

Важливо! Провідний НПЗ Індії Reliance Industries "знизився" на 0,4%. Раніше його падіння склало – 2,5%.

Чому на Індію впливає ситуація на Близькому Сході?

Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі, вказує Reuters. Наразі ця країна імпортує більш як 80% сирої нафти для власних потреб.

Індія, другий за величиною імпортер зрідженого нафтового газу у світі, спожила 33,15 мільйона метричних тонн цього газу для приготування їжі минулого року, при цьому імпорт задовольняв близько двох третин попиту,

– йдеться у повідомленні.

Для розуміння, саме на постачальників з Близького Сходу припадає найбільша частка зрідженого нафтового газу, що постачається в Індію. Наразі це понад 85%.

Як змінилась ситуація на ринку нафти?