Що вплинуло на курс долара

Як зазначає Reuters, інвестори дедалі більше побоюються нового сплеску інфляції через загострення торговельної напруженості.

По-перше, напередодні ціна на еталонної нафти Brent уперше з травня сягнула рівня вище 100 доларів за барель. Подорожчанню, зокрема, сприяла атака єменських хуситів на два саудівські танкери в Червоному морі, через що бойові дії на Близькому Сході поширилися ще на один стратегічний морський маршрут.

По-друге, адміністрація Дональда Трампа оголосила про нові мита в розмірі 10% і 12,5% на товари 60 торговельних партнерів, підставою для чого вкотре стали звинувачення в недостатньому контролі за дотриманням заборони на примусову працю.

Тож через побоювання щодо прискорення інфляції дохідність 10-річних казначейських американських облігацій перевищила 4,7%, сягнувши найвищого рівня за півтора року.

Ба більше, наступного тижня увага інвесторів буде прикута до рішень провідних центральних банків, зокрема Федеральної резервної системи США. Її керівництву доведеться реагувати на посилення інфляційного тиску, хоча регулятор уже скоротив обсяг попередніх сигналів щодо своїх подальших рішень.

Нагадаємо, що долар разом зі швейцарським франком і японською єною належать до списку так званих валют "тихої гавані", що можуть не знецінюватися навіть у періоди геополітичної напруги.

До слова, станом на п'ятницю, 24 липня, офіційний курс долара за НБУ становить 44,81 гривні, тоді як історичний максимум ціни в Україні тримається ще з 11 червня – 44,98 гривні.