Что повлияло на курс доллара

Как отмечает Reuters, инвесторы все больше опасаются нового всплеска инфляции из-за обострения торговой напряженности.

Во-первых, накануне цена на эталонную нефть Brent впервые с мая превысила отметку в 100 долларов за баррель. Подорожанию, в частности, способствовала атака йеменских хуситов на два саудовских танкера в Красном море, потому что боевые действия на Ближнем Востоке распространились еще на один стратегический морской маршрут.

Во-вторых, администрация Дональда Трампа объявила о введении новых пошлин в размере 10% и 12,5% на товары 60 торговых партнеров, основанием для чего в очередной раз стали обвинения в недостаточном контроле за соблюдением запрета на принудительный труд.

Поэтому из-за опасений относительно ускорения инфляции доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 4,7%, достигнув самого высокого уровня за полтора года.

Более того, на следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к решениям ведущих центральных банков, в частности Федеральной резервной системы США. Ее руководству придется реагировать на усиление инфляционного давления, хотя регулятор уже сократил количество предварительных сигналов относительно своих дальнейших решений.

Напомним, что доллар вместе со швейцарским франком и японской иеной входят в список так называемых валют "тихой гавани", которые могут не обесцениваться даже в периоды геополитической напряженности.

К слову, по состоянию на пятницу, 24 июля, официальный курс доллара по данным НБУ составляет 44,81 гривны, а исторический максимум курса в Украине держится еще с 11 июня – 44,98 гривны.