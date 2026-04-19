Прогнозувати дедалі складніше – яким буде курс валют в Україні наприкінці квітня

В останню декаду квітня ситуація на валютному ринку не передбачає різких змін. Зокрема, Нацбанк і надалі дотримуватиметься режиму "керованої гнучкості", що передбачає помірні курсові коливання.

Якою буде ситуація наприкінці квітня?

Водночас різниця між цінами купівлі та продажу залишатиметься незначною. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами експерта, готівковий ринок і надалі орієнтуватиметься на безготівкові курси, тож зміни будуть помірними: різниця з міжбанком залишатиметься незначною, а вартість валют – близькою до його рівнів.

Наразі немає чинників, які могли б суттєво вплинути на курсові показники, тож різких коливань найближчим часом не очікують.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тобто ринок увійде в досить комфортний і до міри передбачуваний стан, коли коливання курсів не будуть хаотичними, а Нацбанку не доведеться "заливати за край" безготівковий ринок валютними інтервенціями.

Банкір наголошує – курс євро в Україні формується під впливом світового ринку, передусім співвідношень євро-долар і гривня-долар. Тому всі глобальні події, особливо пов'язані з війною на Близькому Сході, швидко позначаються на позиціях євровалюти.

Європа більш залежна від енергоресурсів, тож у разі загострень євро слабшає через ризики зростання цін і прискорення інфляції, а за стабілізації ситуації – може частково відігравати позиції.

Наприклад, 6 – 7 квітня нафта стрімко дорожчала, у моменті майже сягнувши 120 доларів за барель, що посилило долар і послабило євро (1,1575 долара). Утім уже наступного дня після новин про перемир'я ситуація змінилася: ціна "чорного золота" впала до 94,75 долара за барель, а євро частково відіграло втрати (1,1661 долара).

Тож прогнозувати поведінку євро стає дедалі складніше через постійну "турбулентність". Щоправда, за відсутності ще більших загострень війни та зростання цін на нафту співвідношення євро до долара перебуватиме в межах 1,16 – 1,17.

Для України це означає, що кожна "сота" у парі євро-долар додає орієнтовно 40 – 50 копійок до поточного курсу євро,

– пояснив банкір.

Тому зміцнення євро до долара означає подорожчання євровалюти в Україні, а посилення долара, навпаки, стримує курс євро або навіть штовхає його вниз.

Характеристики ринку з 20 по 26 квітня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 43,5 – 44,25 гривні за долар і 49,5 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 43,5 – 44,5 гривні за долар і 50,5 – 52 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 20 квітня. Долар коштуватиме 43,89 гривні, тоді як євро – 51,77 гривні.