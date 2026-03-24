Ціна валюти пішла вгору: скільки коштує долар в обмінниках України

У вівторок, 24 березня, офіційний курс долара в Україні становить 43,82 гривні, а євро – 50,88 гривні. Однак купляти іноземну готівку громадянам наразі доведеться за значно вищими цінами.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 24 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,75 гривні (+15 копійок), а продаж по 44,25 гривні (+14 копійок).

(+15 копійок), а продаж по (+14 копійок). Купівля євро проходить по 50,65 гривні (+35 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (+40 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,15 гривні (+7 копійок), а продаж – по 44,27 гривні (+12 копійок).

(+7 копійок), а продаж – по (+12 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,10 гривні (+20 копійок), а продаж – по 51,32 гривні (+22 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,55 гривні (+8 копійок), а продають – по 44,33 гривні (+14 копійок).

(+8 копійок), а продають – по (+14 копійок). Євро купують по 50,86 гривні (+20 копійок), а продають – по 51,60 гривні (+22 копійки).

Як на долар впливає пальне?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що напередодні посівної агрокомпанії активно продають надлишок валюти, що частково врівноважує попит.

Однак українські імпортери енергоресурсів також залишаються "жвавими", адже валюта їм потрібна для закупівель пального, ціни на яке зросли після ескалації на Близькому Сході.

Тож ключова роль наразі в Нацбанку, що завдяки інтервенціям може стримувати дисбаланс і не допустити надмірного зростання курсу долара.