Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 24 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,75 гривны (+15 копеек), а продажа по 44,25 гривны (+14 копеек).

Смотрите также Откуда берется курс гривны – что такое межбанк и как он работает

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,15 гривны (+7 копеек), а продажа – по 44,27 гривны (+12 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,55 гривны (+8 копеек), а продают – по 44,33 гривны (+14 копеек).

Как топливо влияет на курс доллара?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в преддверии посевной агрокомпании активно продают излишки валюты, что частично уравновешивает спрос.

Однако украинские импортеры энергоресурсов также остаются "активными", ведь валюта им нужна для закупок топлива, цены на которое выросли после эскалации на Ближнем Востоке.

Поэтому ключевая роль сейчас у Нацбанка, который благодаря интервенциям может сдерживать дисбаланс и не допустить чрезмерного роста курса доллара.