Який курс валют у банках?

Станом на ранок 26 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,65 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,15 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,95 гривні (+5 копійок), а продаж – по 43,88 гривні (-10 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,39 гривні (-3 копійки), а продають – по 43,93 гривні (+10 копійок).

Що буде з курсом наступного тижня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що відносну стабільність курсу долара протягом 27 квітня – 3 травня збереже Нацбанк, контролюючи ситуацію на валютному ринку.

Ба більше, позитивним сигналом для України стало розблокування європейського кредиту на 90 мільярдів євро, який зможе врівноважити державний бюджет, зменшивши ще один вагомий чинник девальваційного тиску.

Щоправда, ринок не є повністю застрахованим від негативного впливу, як-от через загострення ситуації на Близькому Сході.