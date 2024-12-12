Долар знову падає в ціні

Долар США знову фіксує втрати на ринку. Водночас на довгій дистанції американська валюта суттєво зросла в ціні.

Ситуація на ринку валют

У четвер, 12 грудня, долар США продовжує втрачати позиції на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

Актуально Ціна на американську нафту перетнула важливу позначку

Крім того, за останні 5 днів долар зріс в ціні на 0,82%, згідно з даними Market Watch. Тоді як з початку року американська валюта подорожчала на понад 5%.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США наразі торгується на рівні 106,58. Цей показник впав на 0,12%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить від 106,35 до 106,61.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, який готується до вступу на посаду президента США, погрожував запровадити мита на рівні 100% для країн БРІКС, якщо вони продовжать шукати альтернативу для долара на міжнародному ринку. Цю ініціативу прокоментували в Індії, заявивши, що в БРІКС не зацікавлені в послабленні долара США на ринку.