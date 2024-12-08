БРІКС проти послаблення долара США

Міністр закордонних справ Індії Субрахманіям Джайшанкар заявив, що у БРІКС не прагнуть послаблення долара США. Також ситуацію прокоментував глава центрального банку Індії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Очільник центрального банку Індії додав, що країна не проводить політику щодо відмови від долара США. За його словами, в Індії не ухвалювали жодних рішень щодо валюти БРІКС.

Що таке БРІКС Це міжнародне об'єднання п'яти великих економік: Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка. Назва BRICS утворена від перших літер назв цих країн. Ініціативу для цього альянсу було започатковано на початку 2000-х років, коли економіки цих країн швидко зростали та ставали важливими гравцями на світовій арені.

Він запевнив, що Індія не зробила жодного кроку в сторону дедоларизації й країна немає такої мети.

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Банкір зауважив, що Індія уклала низку торгівельних угод, згідно з якими операції проводять в місцевій валюті, аби нівелювати певні ризики. З його слів, "залежність від однієї валюти іноді може бути проблематичною через подорожчання або знецінення".

Дас підмітив, що концепцію валюти БРІКС ініціював одним із членів групи, проте жодного рішення щодо цього не ухвалено. Нагадаємо, що у жовтні на саміті в Казані Володимиру Путіну показали символічну купюру БРІКС. Йому навіть подарували банкноту.