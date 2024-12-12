Що відбувається на світовому ринку нафти

У четвер, 12 грудня, на ринку нафти зафіксували незначні зміни. Еталонні бренди нафти демонструють позитивну динаміку на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ринок впливають прогнози щодо слабкого попиту на нафту, а також більше, ніж очікували, зростання запасів бензину і дистилятів в США.

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Скільки коштує барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчала на 14 центів з початку торгів. Сировина торгується на рівні 73,66 долара за барель. Американська сировина WTI зросла в ціні на 6 центів. Контракти на нафту коштують 70,35 долара за барель.

До теми! Днем раніше обидві марки нафти зафіксували зростання на понад 1 долар за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: