Ситуация на рынке валют
В четверг, 12 декабря, доллар США продолжает терять позиции на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.
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Кроме того, за последние 5 дней доллар вырос в цене на 0,82%, согласно данным Market Watch. Тогда как с начала года американская валюта подорожала более чем на 5%.
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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что происходит с долларом
Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 106,58. Этот показатель упал на 0,12%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет от 106,35 до 106,61.
Напомним, что Дональд Трамп, который готовится к вступлению в должность президента США, угрожал ввести пошлины на уровне 100% для стран БРИКС, если они продолжат искать альтернативу для доллара на международном рынке. Эту инициативу прокомментировали в Индии, заявив, что в БРИКС не заинтересованы в ослаблении доллара США на рынке.