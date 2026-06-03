Долар знову дорожчає: які ціни на валюту виставили обмінники

У середу, 3 червня, офіційний курс долара становить 44,33 гривні, а євро – 51,66. Водночас долар побив історичний рекорд, після чого ціни в обмінниках на валюту теж зросли.

Який курс валюти в банках

Станом на ранок 3 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,05 гривні (+1 копійка), а продаж по 44,55 гривні (+7 копійок).

(+1 копійка), а продаж по (+7 копійок). Купівля євро проходить по 51,20 гривні (-7 копійок), а продаж – по 52 гривні (+7 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,23 гривні (-2 копійки), а продаж – по 44,25 гривні (без змін).

(-2 копійки), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,65 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,80 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,05 гривні (+21 копійка), а продають – по 44,36 гривні (+11 копійок).

(+21 копійка), а продають – по (+11 копійок). Євро купують по 51,55 гривні (-1 копійка), а продають – по 51,90 гривні (-1 копійка).

Що буде з курсом валют на початку червня?

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що сезонне сповільнення росту цін має позитивно вплинути на курсову ситуацію.

За прогнозами експерта, курс долара на початку місяця буде коливатись від 44 гривень до 44,50 гривні. Євро змінюватиметься від 50,50 гривні до 52,50 гривні.

Водночас на курс валют впливатимуть геополітична ситуація і відповідно ціни на пальне. Також треба враховувати воєнний фактор і стан енергосистеми.