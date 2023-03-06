Для прикладу, у Нігерії через брак долара скасовують міжнародні рейси, у Шрі-Ланці відкладають операції, а в Пакистані закликають автомобільні заводи.

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Серйозні проблеми у низці економік світу

У країнах з нестабільною економікою через дефіцит валюти фіксують обмеження доступу до низки товарів – від ліків до сировини. Для прикладу, відомо про такі ситуації:

У Малаві є проблема з браком фармацевтичних препаратів, добрив та дизельного пального, оскільки обсяги імпорту зменшилися на тлі кризи;

Тоді як у Бангладеші виробники електроенергії звернулися до центробанку з вимогою отримати 1 мільярд доларів для імпорту палива. Вони пояснюють це потребою запобігти енергетичній кризі в країні.

Уряди намагаються впоратися зі своїми борговими зобов'язаннями. Зокрема, вони хочуть отримати фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду. Ситуація з економічними проблемами у цих країнах погіршилася паралельно із відновленням позицій долара США на ринку, що часто стає викликом для багатьох країн.

Така динаміка валюти, найімовірніше, змусить інвесторів та керуючих капіталом поводитися більш обережно з коштами навіть попри те, що виклики у країнах зі слабкими економіками навряд чи призведуть до падіння класу активів на ринку загалом.

Думки експертів

Стратег по ринках, що розвиваються, й прикордонних ринках Tellimer у Дубаї Хаснайн Малік вважає, що у неспокійних країнах ситуація наближається до реальної кризи, тоді як в деяких все може стати ще гірше.

На його думку, інвестори мають ще більше часу приділяти для перевірки вразливості та диференціації ризиків країни, аби потім не бути шокованими наступною Ганою або Шрі-Ланкою.

Старший аналітик Economist Intelligence Unit у Гонконгу Джон Марретт заявив, що низка країн загрузли в економічному колапсі. Він додав, що деякі з них, зокрема, Пакистан балансують на межі чергового дефолту. Ці економіки фіксують серйозні виклики. Наприклад, валюта уже коштує суттєво більше.

Варто додати, що долар зміцнює позиції на ринку в тому числі завдяки монетарній політиці Федерального резерву США. Через це бюджети багатьох країн зафіксували досить суттєві збитки через подорожчання енергоносії. Ще один фактор впливу повномасштабна війна Росії проти України. Адже у нестабільні часи саме американський долар стає прихистком для інвесторів.