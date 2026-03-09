Що вливає на ранок нафти зараз?
Відчутно на ринок нафти вплинуло й очікування значних перебоїв у доставленні вантажів, повідомляє Reuters.
Важливо! Основним фактором впливу є посилення конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном.
Піковою точкою зростання стало досягнення таких максимумів:
- Brent – 119,50 долара за барель;
- WTI досягла – 119,48 долара за барель
Зверніть увагу! Таке збільшення стало найбільшим в історії денним зростанням.
Згідно з даними LSEG, ціни в понеділок можна порівняти з історичними максимумами близько 147 доларів за барель для контрактів у 2008 році, починаючи з 1980-х років,
– вказує видання.
Наразі премія контрактів Brent з поставкою на початку місяця, якщо порівнювати з контрактами на поставку через 6 місяців зросла, сягнувши історичного максимуму. В понеділок цей показник склав майже 36 доларів.
Цікаво, що попереднє пікове значення складало 23 долари. Воно було зафіксоване у березні 2022 року, через початок російсько-української війни.
Ця премія вказує на структуру ринку, відому як відсталість, що показує, що трейдери бачать гострий поточний дефіцит пропозиції,
– йдеться у повідомленні.
Як змінилась ціна нафти 9 березня?
Вартість нафти сьогодні зросла. Згодом відбулося незначне зниження, повідомляє ресурс Trading Economics.
9 березня ціни, залежно від марки, такі:
- Нафта марки Brent коштує – 101,53 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 98,99 долара за барель.
- Російська Urals – 90,97 долара за барель.
Що ще впливає на ринок нафти зараз?
Зростанню цін сприяє те, що Ормузька протока наразі майже повністю заблокована. Тобто, танкери не мають змоги рухатися цим шляхом.
Відчутно на ринок нафти вплинуло і призначення Моджтаби Хаменеї верховним лідером Ірану. Він став наступником свого батька Алі Хаменеї, якого було ліквідовано раніше. Рішення про призначення саме цього лідера вказує на те, що офіційний Тегеран планує і надалі дотримуватися політики, яка є зараз.