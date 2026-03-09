Що вливає на ранок нафти зараз?

Відчутно на ринок нафти вплинуло й очікування значних перебоїв у доставленні вантажів, повідомляє Reuters.

Важливо! Основним фактором впливу є посилення конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном.

Піковою точкою зростання стало досягнення таких максимумів:

  • Brent – 119,50 долара за барель;
  • WTI досягла – 119,48 долара за барель

Зверніть увагу! Таке збільшення стало найбільшим в історії денним зростанням.

Згідно з даними LSEG, ціни в понеділок можна порівняти з історичними максимумами близько 147 доларів за барель для контрактів у 2008 році, починаючи з 1980-х років,
– вказує видання.

Наразі премія контрактів Brent з поставкою на початку місяця, якщо порівнювати з контрактами на поставку через 6 місяців зросла, сягнувши історичного максимуму. В понеділок цей показник склав майже 36 доларів.

Цікаво, що попереднє пікове значення складало 23 долари. Воно було зафіксоване у березні 2022 року, через початок російсько-української війни.

Ця премія вказує на структуру ринку, відому як відсталість, що показує, що трейдери бачать гострий поточний дефіцит пропозиції,
– йдеться у повідомленні.

Як змінилась ціна нафти 9 березня?

Вартість нафти сьогодні зросла. Згодом відбулося незначне зниження, повідомляє ресурс Trading Economics.

9 березня ціни, залежно від марки, такі:

  • Нафта марки Brent коштує – 101,53 долара за барель.
  • Американська нафта WTI – 98,99 долара за барель.
  • Російська Urals – 90,97 долара за барель.

Що ще впливає на ринок нафти зараз?

  • Зростанню цін сприяє те, що Ормузька протока наразі майже повністю заблокована. Тобто, танкери не мають змоги рухатися цим шляхом.

  • Відчутно на ринок нафти вплинуло і призначення Моджтаби Хаменеї верховним лідером Ірану. Він став наступником свого батька Алі Хаменеї, якого було ліквідовано раніше. Рішення про призначення саме цього лідера вказує на те, що офіційний Тегеран планує і надалі дотримуватися політики, яка є зараз.