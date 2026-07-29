Чи втримається гривня в серпні: банкір оцінив перспективи валютного ринку

У серпні валютний ринок може зберегти липневі тенденції. Курс і надалі визначатимуть безпекова ситуація, світові ціни на нафту, ритмічність міжнародної допомоги та активність імпортерів.

Якою буде ситуація в серпні

Деталі розповів віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. За базового сценарію долар торгуватиметься в межах 44,7 – 45,7 гривні.

Натомість євро перебуватиме в діапазоні 51 – 52,5 гривні. Ширший коридор експерт пояснив особливостями курсоутворення європейської валюти, адже її вартість в Україні залежить також від співвідношення євро та долара на світових ринках.

Головними стабілізувальними чинниками вважають міжнародну фінансову допомогу, значні резерви та валютні інтервенції НБУ.

Саме вони створюють для валютного ринку України своєрідну "подушку безпеки" й дозволяють регулятору компенсувати ситуативне зростання попиту на міжбанку. Однак уже з другої половини серпня тиск на нього може посилитися зі сторони бізнесу, який готуватиметься до осінньо-зимового періоду, закуповуючи енергоресурси, пальне та обладнання.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Навіть якщо попит імпортерів тимчасово зросте, це не обов'язково перетвориться на тривале та неконтрольоване ослаблення гривні. Масштаб резервів дає НБУ достатній простір для маневру. За базового сценарію обсяг інтервенцій у серпні може становити близько 3,5 – 4 мільярди доларів.

Одним із головних ризиків залишатиметься паливний чинник, адже Україна залежить від імпорту нафтопродуктів. Подорожчання сировини збільшує потребу імпортерів у валюті й тисне на ціни.

Нагадаємо, наприкінці липня ф'ючерси на Brent уперше з 26 травня перевищили позначку в 100 доларів за барель, однак згодом на фоні так званого затишшя на Близькому Сході дещо подешевшали, коливаючись близько 85 – 90 доларів за барель.

Окрім того, безпекова ситуація здатна посилювати інтерес населення до готівкової валюти. Однак така поведінка переважно зумовлена не очікуванням девальвації, а прагненням сформувати фінансовий резерв на випадок непередбачуваних обставин.