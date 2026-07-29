Какой будет ситуация в августе

Подробности рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. По базовому сценарию доллар будет торговаться в пределах 44,7 – 45,7 гривны.

Евро же будет находиться в диапазоне 51 – 52,5 гривны. Более широкий коридор эксперт объяснил особенностями курсообразования европейской валюты, ведь ее стоимость в Украине зависит также от соотношения евро и доллара на мировых рынках.

Главными стабилизирующими факторами считаются международная финансовая помощь, значительные резервы и валютные интервенции НБУ.

Именно они создают для валютного рынка Украины своеобразную "подушку безопасности" и позволяют регулятору компенсировать ситуативный рост спроса на межбанке. Однако уже со второй половины августа давление на него может усилиться со стороны бизнеса, который будет готовиться к осенне-зимнему периоду, закупая энергоресурсы, топливо и оборудование.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Даже если спрос импортеров временно вырастет, это не обязательно приведет к длительному и неконтролируемому ослаблению гривны. Масштаб резервов дает НБУ достаточное пространство для маневра. По базовому сценарию объем интервенций в августе может составить около 3,5 – 4 миллиардов долларов.

Одним из главных рисков останется топливный фактор, ведь Украина зависит от импорта нефтепродуктов. Подорожание сырья увеличивает потребность импортеров в валюте и оказывает давление на цены.

Напомним, в конце июля фьючерсы на Brent впервые с 26 мая превысили отметку в 100 долларов за баррель, однако впоследствии на фоне так называемого затишья на Ближнем Востоке несколько подешевели, колеблясь в районе 85 – 90 долларов за баррель.

Кроме того, ситуация с безопасностью способна усиливать интерес населения к наличной валюте. Однако такое поведение в основном обусловлено не ожиданием девальвации, а стремлением сформировать финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств.