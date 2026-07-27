Яким буде курс валют у серпні

Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За базовим сценарієм, долар може перебувати в межах 44,5 – 45,5 гривні, а євро 51 – 52,5 гривні.

По-перше, головним "заспокійливим" для гривні залишатиметься міжнародна фінансова підтримка.

У червні на валютні рахунки уряду надійшло близько 11,3 мільярда доларів від партнерів. Окремо Україна отримала ще 4,4 мільярда доларів цільового фінансування оборонних потреб, тож загальний обсяг надходжень сягнув приблизно 15,7 мільярда доларів.

Для порівняння, щомісячна потреба держбюджету в зовнішньому фінансуванні становить близько 4 мільярдів доларів, тож червневі надходження сформували певний запас міцності.

По-друге, ще одним надійним "щитом" є міжнародні резерви.

На початку липня вони становили 51,3 мільярда доларів, і цього запасу вистачить на фінансування понад 5 місяців майбутнього імпорту. Такий ресурс дозволяє НБУ активно згладжувати надмірні курсові коливання на міжбанківському ринку, не дозволяючи ситуативному дефіциту валюти переростати в повноцінну кризу.

Які ризики чекають наприкінці літа

Щоправда, у другій половині серпня попит на валюту з боку імпортерів може поступово зростати, оскільки підготовка до осінньо-зимового періоду потребуватиме закупівлі енергоресурсів, обладнання, пально-мастильних матеріалів тощо.

Окрім того, частина компаній може завчасно формувати валютний запас, аби убезпечитися від можливих перебоїв із постачанням або раптового подорожчання. Однак такий сценарій не варто сприймати як передумову неминучого послаблення гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Цей попит не обов'язково призведе до різкого подорожчання долара. НБУ працює в режимі "керованої гнучкості", за якого ринок визначає загальний напрям руху, але регулятор не дозволяє дисбалансам ставати неконтрольованими.

Наприклад, у першому півріччі НБУ продав близько 23,35 мільярда доларів, тобто в середньому майже 3,9 мільярда доларів щомісяця. Цілком імовірно, що в серпні обсяг інтервенцій складе 3,5 – 4 мільярдів доларів. Якщо ж попит на валюту зростатиме швидше, регулятор має достатній ресурс для відповідної реакції.

За словами банкіра, головне для українців наразі – ухвалювати рішення під впливом короткострокових коливань. Значно ефективнішою стратегією залишається поступове формування валютних заощаджень без спроб вгадати найвигідніший момент.

Нагадаємо, наприкінці липня долар зміцнився на світових ринках на тлі зростання цін на нафту через ситуацію на Близькому Сході та нових торговельних тарифів Дональда Трампа. Це посилило побоювання інвесторів щодо прискорення інфляції, через що дохідність американських казначейських облігацій зросла.