Долар підскочив у ціні – офіційний курс на 9 червня встановив новий рекорд

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на вівторок, 9 червня. Після невеликої паузи американський долар продовжив серію рекордів на початку літа, тоді як євро дещо подешевшало.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 8 червня торгувався по 44,35 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 5 червня. Офіційний курс євро становив 51,63 гривні, отже його ціна також впала на 3 копійки, повідомляє Нацбанк.

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А от 9 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,51 гривні (+16 копійок) – новий історичний максимум;

євро – 51,35 гривні (-28 копійок).

Зауважте! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 5 червня – 44,37 гривні за курсом Нацбанку.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 8 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,17 гривні , а продаж – по 44,68 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,41 гривні , а продаж – по 44,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,05 гривні, а продаж – по 44,45 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 8 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,07 гривні , а продаж – по 51,70 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,45 гривні , а продаж – по 51,69 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,39 гривні, а продаж – по 51,88 гривні.

Що тисне на валютний ринок зараз

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що найближчим часом на валютний ринок продовжать впливати як зовнішні, так і внутрішні чинники. Серед ключових ризиків він виокремив ситуацію на Близькому Сході, від якої значною мірою залежать ціни на пальне.

Не менш важливим фактором залишатиметься безпекова ситуація в Україні. Перебіг бойових дій, ризик нових масованих ракетних і дронових атак, а також загальний інформаційний фон можуть впливати на настрої громадян та їхні рішення щодо заощаджень.

Однак суттєвого ажіотажу на купівлю валюти все ж не прогнозують – зростання попиту, найімовірніше, матиме тимчасовий характер і не призведе до різких курсових змін.