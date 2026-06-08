Долар підскочив у ціні – офіційний курс на 9 червня встановив новий рекорд
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на вівторок, 9 червня. Після невеликої паузи американський долар продовжив серію рекордів на початку літа, тоді як євро дещо подешевшало.
Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 8 червня торгувався по 44,35 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 5 червня. Офіційний курс євро становив 51,63 гривні, отже його ціна також впала на 3 копійки, повідомляє Нацбанк.
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А от 9 червня курс валюти буде таким:
- долар – 44,51 гривні (+16 копійок) – новий історичний максимум;
- євро – 51,35 гривні (-28 копійок).
Зауважте! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 5 червня – 44,37 гривні за курсом Нацбанку.
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 8 червня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,17 гривні, а продаж – по 44,68 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,41 гривні, а продаж – по 44,50 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,05 гривні, а продаж – по 44,45 гривні.
Що тисне на валютний ринок зараз
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що найближчим часом на валютний ринок продовжать впливати як зовнішні, так і внутрішні чинники. Серед ключових ризиків він виокремив ситуацію на Близькому Сході, від якої значною мірою залежать ціни на пальне.
Не менш важливим фактором залишатиметься безпекова ситуація в Україні. Перебіг бойових дій, ризик нових масованих ракетних і дронових атак, а також загальний інформаційний фон можуть впливати на настрої громадян та їхні рішення щодо заощаджень.
Однак суттєвого ажіотажу на купівлю валюти все ж не прогнозують – зростання попиту, найімовірніше, матиме тимчасовий характер і не призведе до різких курсових змін.