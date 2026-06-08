Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 8 июня торговался по 44,35 гривны, то есть цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки против 5 июня. Официальный курс евро составлял 51,63 гривны, следовательно его цена также упала на 3 копейки, сообщает Нацбанк.

Читайте также Что будет с вашими деньгами, если банк в Украине признают неплатежеспособным

А вот 9 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,51 гривны (+16 копеек) – новый исторический максимум;

евро – 51,35 гривны (-28 копеек).

Заметьте! Предыдущий рекорд цены в Украине американская валюта установила 5 июня – 44,37 гривны по курсу Нацбанка.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на обед 8 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,17 гривны , а продажа – по 44,68 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,41 гривны , а продажа – по 44,50 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 44,05 гривны, а продажа – по 44,45 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на обед 8 июня был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,07 гривны , а продажа – по 51,70 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,45 гривны , а продажа – по 51,69 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,39 гривны, а продажа – по 51,88 гривны.

Что давит на валютный рынок сейчас

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в ближайшее время на валютный рынок продолжат влиять как внешние, так и внутренние факторы. Среди ключевых рисков он выделил ситуацию на Ближнем Востоке, от которой в значительной степени зависят цены на топливо.

Не менее важным фактором будет оставаться ситуация с безопасностью в Украине. Ход боевых действий, риск новых массированных ракетных и дроновых атак, а также общий информационный фон могут влиять на настроения граждан и их решения по сбережениям.

Однако существенного ажиотажа на покупку валюты все же не прогнозируют – рост спроса, вероятнее всего, будет иметь временный характер и не приведет к резким курсовым изменениям.