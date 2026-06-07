Що буде з депозитом, якщо банк ліквідують

Навіть у такому разі повернути свої заощадження можливо. Деталі пояснили експерти освітньої платформи Нацбанку "Гаразд".

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Річ у тім, що в Україні працює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Від імені держави він виплачує відшкодування, якщо НБУ офіційно визнає якийсь банк неплатоспроможним. Вкладники можуть претендувати на повернення своїх коштів під час введення тимчасової адміністрації в таких "проблемних" фінустановах.

Наразі для українців діє повна державна гарантія, тобто під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення їм відшкодовують 100% депозиту разом із нарахованими відсотками. Пізніше гарантована сума становитиме 600 тисяч гривень, а от до повномасштабної війни йшлося лише про 200 тисяч гривень.

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Система працює навіть із валютними вкладами, однак отримати долари назад не вийде. Гроші перерахують у гривню за офіційним курсом, що діяв напередодні початку виведення банку з ринку.

Зауважте! У день до початку процедури також припиняється нарахування відсотків за депозитом. Ба більше, окремі категорії вкладів не підпадають під гарантії ФГВФО.

Як отримати свої гроші назад

Спосіб №1 – Звернутися до банку

Вкладник може відвідати відділення будь-якого з банків-агентів (офіційний список за посиланням), пред'явивши паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП). Деякі з фінустанов дозволяють отримати відшкодування онлайн, тобто без особистого візиту.

Спосіб №2 – Оформити заяву в Дії

Також можна авторизуватися в кабінеті громадянина, де в розділі "Послуги" доступна опція "Повернення вкладів". Виберіть збанкрутілий банк, у якому ви мали рахунок, уточніть свої контактні дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

До слова, раніше в коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв розповідав, що гривневі депозити залишаються одним із найбільш зрозумілих і прогнозованих інструментів збереження коштів для українців.