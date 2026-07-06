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Фінанси Курс валют НБУ переписав офіційний курс – чи подорожчає валюта 7 липня
6 липня, 15:35
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НБУ переписав офіційний курс – чи подорожчає валюта 7 липня

Анастасія Безейко

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на вівторок, 7 липня. Цього разу знову обішлося без подорожчання долара та євро.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 6 липня торгувався по 44,56 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 24 копійки проти 3 липня. Офіційний курс євро становив 51,02 гривні, отже його ціна впала на 6 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 7 липня курс валюти буде таким:

  • долар – 44,56 гривні (фактично без змін);
  • євро – 50,86 гривні (-16 копійок).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 6 липня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,10 гривні, а продаж – по 44,62 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,70 гривні, а продаж – по 44,75 гривні;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,11 гривні, а продаж – по 44,71 гривні.

Курс євро на готівковому ринку

А от курс євро станом на обід 6 липня був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 50,47 гривні, а продаж – по 51,12 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,14 гривні, а продаж – по 51,30 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 50,83 гривні, а продаж – по 51,56 гривні.

Ймовірно, що саме липень стане "найспокійнішим" місяцем для валютного ринку. Цьому сприятимуть сезонні чинники, зокрема помірний інфляційний тиск, що знижує ризики різкого зростання споживчих цін.

Однак уже в серпні ситуація може змінитися, попереджають банкіри. На курсову динаміку здатні вплинути підготовка до осінньо-зимового періоду та безпекова ситуація в країні.

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