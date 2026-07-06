Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 6 липня торгувався по 44,56 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 24 копійки проти 3 липня. Офіційний курс євро становив 51,02 гривні, отже його ціна впала на 6 копійок, повідомляє Нацбанк.
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А от 7 липня курс валюти буде таким:
- долар – 44,56 гривні (фактично без змін);
- євро – 50,86 гривні (-16 копійок).
Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 6 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,10 гривні, а продаж – по 44,62 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,70 гривні, а продаж – по 44,75 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,11 гривні, а продаж – по 44,71 гривні.