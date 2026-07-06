Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 6 июля торговался по 44,56 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 24 копейки по сравнению с 3 июля. Официальный курс евро составил 51,02 гривны, то есть его цена упала на 6 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также В США существует купюра номиналом 2 доллара – почему ее не любят американцы

А вот 7 июля курс валюты будет следующим:

  • доллар – 44,56 гривны (фактически без изменений);
  • евро – 50,86 гривны (-16 копеек).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Google Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 6 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,10 гривны, а продажа – 44,62 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,70 гривны, а продажа – 44,75 гривны;
  • в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,11 гривны, а продажа – 44,71 гривны.

Курс евро на наличном рынке

А вот курс евро по состоянию на полдень 6 июля был следующим:

  • в банках – покупка в среднем составляла 50,47 гривны, а продажа – 51,12 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,14 гривны, а продажа – 51,30 гривны;
  • в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,83 гривны, а продажа – 51,56 гривны.

Вероятно, именно июль станет "самым спокойным" месяцем для валютного рынка. Этому будут способствовать сезонные факторы, в частности умеренное инфляционное давление, снижающее риски резкого роста потребительских цен.

Однако уже в августе ситуация может измениться, предупреждают банкиры. На динамику курса способны повлиять подготовка к осенне-зимнему периоду и ситуация с безопасностью в стране.