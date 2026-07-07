Офіційний курс валюти на 8 липня: чи продовжить долар дешевшати в Україні
НБУ встановив офіційний курс валюти на середу, 8 липня. І хоча зміни виявилися незначними, долар знову "порадував" українців.
Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 7 липня торгувався по 44,56 гривні, тобто ціна американської валюти фактично не змінилася проти 6 липня. Офіційний курс євро становив 50,86 гривні, отже його ціна зменшилася на 16 копійок, повідомляє Нацбанк.
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А от 8 липня курс валюти буде таким:
- долар – 44,50 гривні (-6 копійок);
- євро – 50,88 гривні (+2 копійки).
До речі, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 7 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,34 гривні, а продаж – по 44,83 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,65 гривні, а продаж – по 44,69 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,14 гривні, а продаж – по 44,75 гривні.
Попри можливі короткострокові коливання, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Завдяки режиму "керованої гнучкості" Нацбанк і надалі зможе згладжувати дисбаланси, не допускаючи різких стрибків курсу.
За оцінками банкірів, у період із 6 до 12 липня обсяг валютних інтервенцій регулятора навряд перевищить уже традиційні 800 – 850 мільйонів доларів. Це свідчитиме, що попит переважає пропозицію приблизно на 10 – 15%.