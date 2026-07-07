Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 7 липня торгувався по 44,56 гривні, тобто ціна американської валюти фактично не змінилася проти 6 липня. Офіційний курс євро становив 50,86 гривні, отже його ціна зменшилася на 16 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 8 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,50 гривні (-6 копійок);

євро – 50,88 гривні (+2 копійки).

До речі, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 7 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,34 гривні , а продаж – по 44,83 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,65 гривні , а продаж – по 44,69 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,14 гривні, а продаж – по 44,75 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 7 липня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,68 гривні , а продаж – по 51,30 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,12 гривні , а продаж – по 51,25 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,85 гривні, а продаж – по 51,45 гривні.

Попри можливі короткострокові коливання, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Завдяки режиму "керованої гнучкості" Нацбанк і надалі зможе згладжувати дисбаланси, не допускаючи різких стрибків курсу.

За оцінками банкірів, у період із 6 до 12 липня обсяг валютних інтервенцій регулятора навряд перевищить уже традиційні 800 – 850 мільйонів доларів. Це свідчитиме, що попит переважає пропозицію приблизно на 10 – 15%.