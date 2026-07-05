Архітектура на банкнотах євро

У такий спосіб регулятор уникнув прив'язки до конкретних держав. Деталі Євроцентробанк пояснив на своєму офіційному сайті.

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На лицьовому боці всіх купюр євро зображено вікна та дверні прорізи, які символізують відкритість і співпрацю народів, тоді як на зворотному боці розміщено мости – уособлення зв'язку між країнами Європи та рештою світу.

Щоправда, жодна зі споруд не є реальною. Як і перша версія банкнот (2002), серія "Європа" (2013 – 2019) містить лише узагальнені архітектурні образи різних історичних епох, і такий підхід дозволив зробити дизайн універсальним:

сірі 5 євро – класицизм (античність);

– класицизм (античність); червоні 10 євро – романський стиль;

– романський стиль; сині 20 євро – готика;

– готика; помаранчеві 50 євро – ренесанс;

– ренесанс; зелені 100 євро – бароко та рококо;

– бароко та рококо; жовті 200 євро – архітектура XIX століття із заліза та скла.

Мости на банкнотах другої серії євро: дивіться фото

Цікаво, що згодом вигадані споруди все ж стали реальністю. Протягом 2011 – 2013 років нідерландський дизайнер Робін Стам реалізував незвичайний проєкт у місті Спейкеніссе, звівши мости за мотивами зображень на євробанкнотах. Архітектура стала частиною житлового району та місцевою туристичною цікавинкою.

Нагадаємо, цьогоріч Болгарія офіційно перейшла на євро, ставши 21-ю країною єврозони після майже двох десятиліть членства в блоці. Раніше нацвалютою держави був болгарський лев.