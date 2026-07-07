Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 7 июля торговался по 44,56 гривны, то есть курс американской валюты фактически не изменился по сравнению с 6 июля. Официальный курс евро составил 50,86 гривны, то есть его цена снизилась на 16 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 8 июля курс валют будет следующим:

доллар – 44,50 гривны (-6 копеек);

евро – 50,88 гривны (+2 копейки).

Кстати, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 7 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,34 гривны , а продажа – 44,83 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,65 гривны , а продажа – 44,69 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,14 гривны, а продажа – 44,75 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 7 июля был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,68 гривны , а продажа – 51,30 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,12 гривны , а продажа – 51,25 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,85 гривны, а продажа – 51,45 гривны.

Несмотря на возможные краткосрочные колебания, ситуация на валютном рынке остается под контролем. Благодаря режиму "управляемой гибкости" Нацбанк и в дальнейшем сможет сглаживать дисбалансы, не допуская резких скачков курса.

По оценкам банкиров, в период с 6 по 12 июля объем валютных интервенций регулятора вряд ли превысит уже традиционные 800 – 850 миллионов долларов. Это будет свидетельствовать о том, что спрос превышает предложение примерно на 10 – 15%.