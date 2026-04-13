Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 13 квітня торгується по 43,45 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 10 квітня. Офіційний курс євро становить 50,90 гривні, отже його ціна зросла на 11 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 14 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,43 гривні (-2 копійки);

євро – 50,75 гривні (-15 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 13 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,22 гривні , а продаж – по 43,75 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,60 гривні , а продаж – по 43,75 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,88 гривні, а продаж – по 43,65 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 13 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,60 гривні , а продаж – по 51,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,90 гривні , а продаж – по 51,05 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,60 гривні, а продаж – по 51,26 гривні.

Яка валюта може подешевшати?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що подальша динаміка долара та євро залежатиме від подій на Близькому Сході.

Наприклад, у разі загострення ситуації американська валюта може зміцнитися як "захисний актив", тоді як європейська опиниться під тиском через енергетичні та інфляційні ризики.

Тож головний ефект для ринку України на тлі ймовірної геополітичної ескалації – це відносне послаблення євро до гривні, оскільки на курс долара Нацбанк і надалі впливатиме через режим "керованої гнучкості".