Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 13 апреля торгуется по 43,45 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 10 апреля. Официальный курс евро составляет 50,90 гривны, следовательно его цена выросла на 11 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 14 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 43,43 гривны (-2 копейки);
- евро – 50,75 гривны (-15 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 13 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,22 гривны, а продажа – по 43,75 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,60 гривны, а продажа – по 43,75 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,88 гривны, а продажа – по 43,65 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 13 апреля был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 51,25 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 50,90 гривны, а продажа – по 51,05 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 51,26 гривны.
Какая валюта может подешеветь?
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что дальнейшая динамика доллара и евро будет зависеть от событий на Ближнем Востоке.
Например, в случае обострения ситуации американская валюта может укрепиться как "защитный актив", тогда как европейская окажется под давлением из-за энергетических и инфляционных рисков.
Поэтому главный эффект для рынка Украины на фоне вероятной геополитической эскалации – это относительное ослабление евро к гривне, поскольку на курс доллара Нацбанк и в дальнейшем будет влиять через режим "управляемой гибкости".