Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 16 березня торгується по 44,13 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 13 березня. Офіційний курс євро становить 50,66 гривні, отже його ціна впала на 29 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 17 березня курс валют буде таким:

долар – 44,08 гривні (-5 копійок);

євро – 50,57 гривні (-9 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 16 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,90 гривні , а продаж – по 44,43 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,40 гривні , а продаж – по 44,46 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,82 гривні, а продаж – по 44,57 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 16 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,40 гривні , а продаж – по 51,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,08 гривні , а продаж – по 51,36 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,70 гривні, а продаж – по 51,45 гривні.

Що відбувається з курсом валют?

До слова, протягом минулого тижня (9 – 13 березня) регулятор продав понад 1 мільярд доларів для підтримки гривні.

Фактично держава продовжує штучно підтримувати пропозицію, задовольняючи структурний дефіцит на ринку коштом накопичених запасів. Однак поки фінансові вливання Нацбанку не допомагають повністю врятувати гривню від знецінення.

Ба більше, у лютому через валютні інтервенції рекордні міжнародні резерви України вже зменшилися на 5%.