Який курс валют у банках?
Курс обміну валют у банках традиційно демонструє Мінфін.
Станом на ранок 15 березня банки пропонують купити долар по 43,97 гривні (+4 копійки), тоді як продаж становить 44,50 гривень (+3 копійки).
Купівля ж євро обійдеться у 50,50 гривень (без змін), тоді як продають валюту за 51,47 гривні (+9 копійок).
Який курс валют на чорних ринках?
На чорних ринках 15 березня купівля валют середня купівля долара наразі 44,40 гривень (без змін). Продати валюту можна за 44,41 гривні (+1 копійка).
Водночас купівля євро становить 51,10 гривень (+1 копійка), а продаж – 51,36 гривні (-4 копійки).
Який курс валют в обмінниках?
Згідно з даними finance.ua, в обмінниках долар можна купити приблизно за 43,77 гривні (-4 копійки), тоді як продаж становить 44,54 гривні (+1 копійка).
Купівлю євро в обмінних проводять за ціною 50,77 гривні (-51 копійка), а продаж становить – 51,48 гривні (-34 копійки).
Зверніть увагу! Ситуація на валютних ринках, зокрема світових, залежатиме від геополітичної ситуації, у зв'язку з бойовими діями на Близькому Сході. Саме вони спровокували також й зростання цін на нафту та пальне не тільки в Україні, але й в усьому світі.
Що ще слід знати про курси валют?
- Офіційний курс валют встановлює в Україні Національний банк. Проте ціни в обмінниках та навіть інших банках можуть відрізнятися.
- Курс Нацбанку залишається лише розрахунковим індикатором. А реальний курс формується на готівковому ринку.
- Банки та обмінники встановлюють курс самостійно – залежно від низки чинників. Установлюють вони два курси – продажу та купівлі.