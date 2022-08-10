Про ці дані відзвітувала Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Експерти наголосили, особливо подешевшали пшениця та рослина олія.

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Побоювання щодо тривалості динаміки

Водночас у підрозділі ООН додали, що попри "вітання" зниження ціна на продовольство з дуже високого рівня, є сумніви що ця динаміка триватиме довго. Річ у тому, що на ринку є низка невизначеностей:

високі ціни на добрива, які можуть у майбутньому вплинути на обсяги виробництва й фінансові показники фермерів,

фінансові показники фермерів, досить похмурі прогнози щодо глобальної економіки,

коливання валютних курсів.

Цікаво! У серпні Індекс долар США зафіксував два мінімуми. Вперше це сталося через поведінку трейдерів. Вони почали скорочувати довгі позиції у цій валюті. Цього разу спад зафіксували після нового звіту щодо інфляції.

У короткій перспективі ціни можуть впасти ще більше, якщо враховувати показники ф'ючерсів. Йдеться про контракти на:

пшеницю,

сою,

цукор,

кукурудзу.

Вони відійшли від своїх березневих максимумів та повернулися до цін, які фіксували на початку 2022 року.

Чому ціни почали падати

На думку аналітиків, на вартість продовольства вплинуло співвідношення попиту та пропозиції на ринку. На це впливали й початок процесу експорту зерна з українських портів, після підписання угоди у Стамбулі (Туреччина) та кількох місяців блокади, потужніший ніж очікували врожай сільськогосподарських культур. Також на ситуацію з цінами вплинули наступні аспекти:

сильний долар – у середині липня 2022 року Індекс долара США досягнув річного максимуму;

– у середині липня 2022 року Індекс долара США досягнув річного максимуму; глобальний економічний спад.

За даними ООН Україна була шостим за величиною постачальником пшениці у 2021 році на глобальному рівні. На Україну припадало до 10% загального ринку пшениці.

Скептицизм щодо зернової угоди

У світовій спільноті не приховують скептицизму щодо виконання росією обов'язки з угоди про експорт зерна з українських портів. Нагадаємо, Україна та росія підписали окремі угоди з Туреччиною та ООН стосовно зерна.

Вже через кілька годин після підписання документів держава-агресорка обстріляла один з українських портів. Крім того, страхові та вантажні компанії можуть оцінювати роботу у цьому регіоні як надто ризикову через активні бойові дії.

Додають, що ціни на ринку зберігає потенціал для волатильності, а будь-який новий шок може стати причиною їхнього зростання.

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