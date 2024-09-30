Що впливає на курс долара
Індекс долара США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Американська валюта слабшає, зокрема, через сприятливий показник інфляції у США. Зазначають, що за підсумками серпня цей показник становить 2,2% річних, інформує Reuters. Цільовий показник інфляції від центробанку США – 2%.
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Нагадаємо, що Федеральна резервна система США 18 вересня вперше за 4 роки знизив ставку на 50 базиcних пункти. Це має важливе значення для фінансових ринків.
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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.