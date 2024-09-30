Що відбувається на ринку нафти

Нафта починає новий тиждень із суттєвого зростання на ринку. Нафта дорожчає другий день активних торгів на ринку. Одна з головних причин – побоювання щодо перебоїв з постачанням сировини на Близькому Сході, згідно з даними Reuters.

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Нагадаємо, що Ізраїль посилив атаки на ХАМАС, а також сил в регіоні, які підтримує Іран. Варто додати, що за минулий тиждень нафта Brent подешевшали приблизно на 3%. Тоді як американська нафта зафіксувала спад на рівні 5%. Річ у тому, що на ринку були побоювання щодо попиту в Китаї навіть попри запровадження потужних економічних стимулів в країні.

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Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 1,12 долара або на 1,56%. Контракти на листопад торгуються на рівні 73,10 долара за барель. Водночас грудневі ф'ючерси, якими торгують більш активно, зросли в ціні на 1,04 долара або на 1,45% до 72,58 долара за барель. Водночас американська нафта WTI додала в ціні на 93 центи або на 1,36% до 69,11 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: