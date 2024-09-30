Что влияет на курс доллара
Индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Американская валюта ослабевает, в частности, через благоприятный показатель инфляции в США. Отмечают, что по итогам августа этот показатель составляет 2,2% годовых, информирует Reuters. Целевой показатель инфляции от центробанка США – 2%.
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Напомним, что Федеральная резервная система США 18 сентября впервые за 4 года снизил ставку на 50 базисных пунктов. Это имеет важное значение для финансовых рынков.
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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.