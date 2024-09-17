Долар США обвалився до мінімального рівня за рік

Долар США втрачає позиції на ринку. На валюту впливають очікування щодо рішення центрального банку США про зниження процентних ставок.

Як змінилися позиції долара

У вівторок, 17 вересня, Індекс долара США торгується на найнижчому рівні майже за рік. Це реакція ринку на потенційний початок циклу пом'якшення монетарної політики в США. Очікують, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки 18 вересня, інформує Reuters.

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Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,51, повідомляє видання CNBC.

Що відбувається з доларом

Наразі Індекс долара США торгується на рівні 100,37. Цей індикатор демонструє від'ємну динаміку, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 100,66 – 100,76. Крім того, за даними Reuters, Індекс долара США за ніч ослаб на 0,4% до 100,7, зупинившись на той момент недалеко від мінімуму 2024 року, досягнутого минулого місяця на позначці 100,51.