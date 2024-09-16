Що робити зі "старими" доларами

В Україні "старими" доларами вважать купюри, які випущені у 1996 році, інформує 24 Канал. Це пов'язано з тим, що наступні покоління банкнот у США випускали з новими елементами захисту. У зв'язку з цим деякі касири в обмінниках або банках може бути складно відрізнити справжні долари від фальшивих.

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Проте державні і комерційні банки, небанківські установи зобов'язані приймати усі долари, які були випущені з 1914 року, наголосили в НБУ. Водночас купюри для обміну мають бути в належному стані для обміну. Про головні вимоги – читайте тут. Ні номінал, ні рік випуску банкноти не є фактором впливу для ухвалення рішення про відповідність її для проведення необхідної операції.

Нагадаємо, що в Україні також виділяють так звані "нові" долари. За останні 20 років США оновили банкноти майже усіх номіналів. Найновіші дизайни долара США представили у такі роки: