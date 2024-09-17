Долар США втрачає позиції на ринку. На валюту впливають очікування щодо рішення центрального банку США про зниження процентних ставок.
Як змінилися позиції долара
У вівторок, 17 вересня, Індекс долара США торгується на найнижчому рівні майже за рік. Це реакція ринку на потенційний початок циклу пом'якшення монетарної політики в США. Очікують, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки 18 вересня, інформує Reuters.
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.