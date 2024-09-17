У вівторок, 17 вересня, Індекс долара США торгується на найнижчому рівні майже за рік. Це реакція ринку на потенційний початок циклу пом'якшення монетарної політики в США. Очікують, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки 18 вересня, інформує Reuters.

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Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.